Путин призвал страны БРИКС активнее проявлять себя в ООН

В Бразилии стартовал основной день саммита

В столице Бразилии — второй день работы саммита БРИКС. Он начался с закрытого пленарного заседания, перед которым лидеры России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР приняли участие в церемонии фотографирования. На саммите обсуждаются вопросы глобальной стабильности и региональной безопасности, а также состояние мировой экономики.

Четверг - основной день саммита БРИКС. Лидеры государств съезжаются во дворец "Итамарати" - штаб-квартиру бразильского МИД. В холле их встречает глава страны-хозяйки Жаир Болсонару и провожает на второй этаж. Через несколько минут пятерка вновь спускается в холл. Вот что-то активно обсуждают Владимир Путин и Си Цзиньпин. Переводчики постоянно в работе. Для традиционной церемонии фотографирования приготовлен специальный подиум. Однако гости расположились прямо на ступеньках изогнутой лестницы.

У лидеров БРИКС - максимально насыщенный день: два пленарных заседания, встреча с членами делового совета и руководством Нового банка развития. Темы известны. Это актуальная международная повестка: глобальная и региональная безопасность, экономика, торговля и финансы. Во вступительном слове Владимир Путин подвел итоги деятельности объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР за первое десятилетие.

"За 10 лет своего существования пятерка добилась действительно серьезных результатов, прочно утвердилась в качестве объединения. При этом отлаженные в рамках БРИКС координационные механизмы позволяют эффективно взаимодействовать в сфере политики и безопасности, в торговле и финансах, на культурно-гуманитарном треке. Важно, что государства БРИКС тесно сотрудничают в рамках региональных и глобальных проблем", - заявил президент. Он добавил, что государства БРИКС должны активнее брать на себя лидирующую роль в ООН и объединять вокруг себя единомышленников.

Ожидается, что сегодня на полях Саммита будет дана оценка происходящим мировым событиям. В частности, российский президент будет говорить о действиях США по развалу системы контроля над вооружениями, о межсирийском политическом диалоге. Не забудут и о делах непосредственно БРИКС. Время подводить итоги деятельности объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР за первое десятилетие и готовиться к новым вызовам. Ожидается, что Владимир Путин призовет участников БРИКС углублять экономическое сотрудничество в рамках ВТО, на площадках Всемирного банка и Международного валютного фонда. Уже прорабатывается вопрос создания единой платежной системы. Вектор диалога российский президент обозначил еще накануне.

"Конечно, все мы знаем, что ситуация в глобальной экономике остаётся сложной. И действительно, коллеги, выступавшие здесь, правильно сказали: страны БРИКС вносят весомый вклад в поддержание роста. Несомненно, сказалось на экономике то, что в мировой торговле всё шире применяются методы недобросовестной конкуренции, односторонние санкции, в том числе политически мотивированные, процветает протекционизм. В таких условиях странам БРИКС приходится предпринимать серьёзные усилия, чтобы обеспечить развитие своих экономик, не допустить ухудшения социальной обстановки и снижения уровня жизни, благосостояния граждан наших стран", - заявлял президент.

Владимир Путин отметил - только за прошлый год товарооборот с государствами "пятёрки" вырос более чем на 20 процентов и превысил 125 миллиардов долларов. Создаются новые альянсы. В приоритете - проекты в сфере авиа- и ракетостроения, медицины, фармацевтики и телекоммуникаций. На особом месте - энергетика. Владимир Путин напомнил: Россия обладает самыми передовыми и безопасными технологиями мирного атома. В этой области наши главные партнеры - Индия и Китай. Но Москва готова предложить взаимовыгодные проекты и другим странам. В частности, Бразилии. Российский президент проведет двусторонние переговоры с бразильским коллегой. Ожидается, что обсудят ситуацию в Венесуэле и других взрывоопасных точках Латинской Америки. Для Жаира Болсонару это первый саммит БРИКС в качестве главы государства. Он занял высокий пост в январе этого года. В США тогда, кстати, заговорили, что с Болсонару БРИКС потеряет первую букву в названии и страну-участницу объединения на букву Б соответственно. Якобы, новый лидер больше смотрит в сторону Северной Америки. Ничего подобного не произошло. Наоборот, Саммит-2019 организован на высочайшем уровне. Продуктивность сегодняшних дискуссий должна подтвердить это общее мнение экспертов. Как заявил сам Болсонару перед стартом, саммит больше похож на встречу старых друзей, где каждый знает потенциал друг друга.

"ТВ Центр".