Собянин: в Москве открыт уникальный агрокомплекс

Мэр столицы отметил экологичность проекта, заменившего табачную фабрику

На месте бывшей табачной фабрики на Каширском шоссе открылась городская эко-ферма. В теплицах вертикальным методом выращивают салаты, пряные травы и микрозелень. Уникальное производство посетил в четверг мэр Москвы. Сергей Собянин отметил, что городские фермы являются одним из современных трендов развития сельского хозяйства.

Тонны свежей зелени для жителей большого города. Всевозможные виды салатов выращивают в вертикальной эко-ферме. Это агрокомплекс нового поколения.

Вместо грядок - современные эко-теплицы. Здесь растения получают все необходимые минеральные вещества, а солнечный свет имитируют сразу несколько световых спектров. Таким образом, создаются условия, аналогичные естественной среде.

Зеленные культуры выращиваются так называемым "гидропонным методом". Без использования пестицидов и ядохимикатов. Ведь в таких условиях просто нет сорняков, а значит и бороться с ними не нужно. Применяются только органические удобрения. А поступающие к растениям воздух и вода проходят через многоуровневую систему очистки и фильтрации.

Управление фермой умещается в одном кабинете. Инженеры контролируют показатели влажности и освещения. Специальные системы позволяют создавать десять разных режимов климата - от умеренного до самого жаркого. Так что в будущем в таких теплицах смогут выращивать даже тропические фрукты.

"Наше оборудование позволяет регулировать климат в таких пределах, что мы можем создать комфортные условия для любых растений", - сообщил инженер по климату Руслан Камчиев.

Но уникальность современного агрокомплекса не только в этом. Вся эта зелень растет на территории бывшей табачной фабрики. Еще пару лет назад завод считался самым небезопасным производством Москвы, а сегодня вместо вредных выбросов в атмосферу - чистый кислород, который выделяют растения. Экологичность производства отметил и мэр Москвы Сергей Собянин. В четверг он посетил городскую ферму.

"Фабрика не только по производству зелени, но и по производству кислорода, потому что она выделяет кислорода столько, сколько, например, парк "Лефортово" - средний парк Москвы. Но и это, насколько я понимаю, совсем не игрушка, а это серьезное производство, которое в перспективе может закрыть порядка 40% потребления зеленых салатов в Москве. Это очень важная история с точки зрения экономики и качества продукции, которая поступает на столы москвичей", - сказал Собянин.

Причем поступает эта зелень на стол потребителя "прямо с грядки" с минимальными затратами на перевозку и с гарантией свежести. Доставка осуществляется малыми и средними партиями, минуя оптовые склады. Уже в следующем году на эко-ферме планируют ввести вторую очередь производства – более пяти гектаров посевных площадей. Так ассортимент продукции расширится еще больше. Здесь планируют выращивать не только зелень, но также ягоды и овощи.

Елена Сахно, Михаил Фёдоров, Андрей Булычев, Андрей Талалай, "ТВ Центр".

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