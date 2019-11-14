Семья отвернулась от расчленившего возлюбленную историка

Адвокат рассказал о бедственном положении Олега Соколова

Обвиняемый в жестоком убийстве историк Олег Соколов дал полные признательные показания о совершенном преступлении, отказавшись от права не свидетельствовать против себя. Об этом рассказал его адвокат. Также он сообщил, что защита вопреки своим предыдущим заявлениям подала жалобу на решение суда о заключении Соколова под стражу, настаивая на изменении меры пресечения на домашний арест.

Квартиру в доме 82 по набережной реки Мойки петербуржцы уже прозвали по Булгакову "нехорошей", а саму трагедию - "достоевщиной" Внутри снова работают следователи. Страшное убийство обрастает все новыми подробностями: якобы доцент мог убить девушку во сне. Доказательств версии пока нет. Соседи до сих пор не могут поверить в случившееся. Олег Соколов никогда не казался им подозрительным.

Недавно в квартиру доцента привозили родителей убитой Насти, чтобы забрать вещи дочери. У входа в парадную лежат живые цветы. Это уже третий стихийный мемориал у дома, где произошла трагедия. Цветы и фотография убитой девушки то исчезают, то появляются вновь. И теперь их все больше.

Июнь 2016-го. Анастасия Ещенко получает свой красный диплом. Девушка улыбается - сбылась мечта, впереди столько планов. Выпускников с трибуны поздравляет доцент Олег Соколов.

Уже тогда доцент и выпускница жили вместе, как супружеская пара. В вузе знали об этом, но решили не вмешиваться в личную жизнь. Особенно после того, как историк по душам поговорил с руководством.

"Когда зашёл разговор, что они собирались жениться, я его вызвал и сказал: это правда? И он сказал, что у него была жена, они в разводе. Девушка есть, хотят пожениться, потом решила забрать заявление, решили накопить и перенести дату", - объяснил директор института истории СПбГУ Абдулла Даудов.

Олег Соколов признался следствию, что убил свою возлюбленную 7 ноября четырьмя выстрелами в голову. Целые сутки хранил труп девушки дома, 8 ноября у него были гости. И только в ночь на 9-е доцент начал избавляться от останков. Купил в магазине пилу, расчленил тело и по частям выкидывал его в реку Мойку, прямо рядом со своим домом. Во время одного из таких походов, будучи сильно пьяным, упал в воду сам. Его достали спасатели. А заодно и рюкзак с отрубленными руками. И вот именно это - хладнокровный, жестокий способ избавиться от улик - шокировала общественность больше всего

"Я никак не могу понять, как человек с таким образованием, призванный учёный, мог прятать тело, а потом его расчленить. Я не могу этого понять", - восклицает Даудов.

В станице Старовеличковская, откуда родом убитая девушка, настоящий траур. На похороны соберутся все местные жители, когда родителям отдадут в Петербурге останки Насти. Ее назвали "звёздочкой", идеальным ребёнком. Ей завидовали: одаренная девушка из глубинки, сумевшая осуществить свою заветную мечту. Она хотела служить науке, отчасти поэтому 19-летняя первокурсницам слепо, беззаветно последовала за доцентом по истории, как за своей путеводной звездой

Олег Соколов сейчас ожидает окончания расследования в тюремной камере, он арестован до 8 января. Адвокат доцента рассказал, что сейчас его поддерживает только защита, а семья практически отвернулась. Гонорар за работу выплатили друзья историка, поскольку у него самого средств нет, заявил "Комсомольской правде" Александр Почуев. Недавно его навещали правозащитники, интересовались, как содержат. Историк слёзно просил вернуть очки, чтобы продолжать читать книги о Наполеоне.

Слезы были и в зале суда, где ему, подозреваемому в убийстве, избирали меру пресечения. Защита упирала на эмоциональное состояние клиента, настаивала на домашнем аресте. Соколова Журналисты гадали: искреннее ли это раскаяние или холодный расчёт? Коллеги, которые знают Соколова лично, говорят: в любом своём переживании историк доводит себя до исступления. Эмоциональность - одно из качеств, которые "вели" историка в течение всей его жизни.

Олега Соколова, который блистал со своими лекциями на кафедрах ведущих французских вузов, уже с позором лишили членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук в Лионе. Посольство Франции в России передало в МИД республики информацию о деле историка Олега Соколова для рассмотрения вопроса о лишения его ордена Почетного легиона. Директор по коммуникациям ордена Элис Ботей отметила:

"Любое бесчестное действие, совершенное награжденным орденом Почетного легиона, может повлечь за собой дисциплинарное взыскание. Для иностранцев санкция — это мера, отменяющая орден", - сообщила она.

В ближайшее время следствие намерено назначить обвиняемому психиатрическую экспертизу. Для историка это будет последний шанс избежать тюремного срока.

"Он знал, как делать карьеру, знал, как общаться с начальством, знал, как создать свою ассоциацию и бороться с другой ассоциацией. Он считал, что он гений, что он особый, что ему многое позволено, что он великий историк, великий бонапартист, что его наградили орденом Почетного легиона. Знаете, это гордыня такая", - говорит председатель Общества потомков участников отечественной войны 1812 года Виссарион Алявдин.

Чёрный романтический акцент петербургской трагедии уже опережает печальную славу самого события. Недавно в Петербурге прошла своеобразная акция памяти: молодая девушка в треуголке прыгнула в Мойку в том самом месте, где доцент топил останки убитой аспирантки. Петербург, как и всю свою историю, защищается юмором от нестерпимой боли.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-Западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.