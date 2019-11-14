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В зоопарке Мельбурна коала родилась впервые за 8 лет

18:30
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Имя малышу пока не дали

В зоопарке австралийского Мельбурна настоящий праздник. Служители питомника приветствуют рождение детёныша коалы - первого за более чем 8 лет. Имя ему ещё не дали. 

Малыш только начал выглядывать из сумки матери. Судя по всему, чувствует себя хорошо и проявляет живой интерес к окружающему его пока неизвестному миру. Зоологи говорят, что у мамы, которую зовут Кэрри, это первенец. Она полностью здорова и очень бережно ухаживает за своим малышом.

Пол детёныша сотрудникам зоопарка пока неизвестен. И они вряд ли скоро это узнают, потому что в маминой сумке малыши, как правило, остаются большую часть первого года своей жизни. В любом случае, событие знаменательное: коалы занесены в список охраняемых в Австралии видов.

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