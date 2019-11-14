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Ответственные за реконструкцию Нотр-Дама разругались из-за шпиля

17:47
  • четверг
  • 14 ноября 2019

В конфликте замешан Эммануэль Макрон

Реконструкция сгоревшего шпиля парижского собора Нотр-Дам спровоцировала конфликт.
Notre Drame: восстанет ли собор Парижской Богоматери из пепла?

Все дело в том, что курирующий восстановление собора Жан-Луи Жоржелан считает, что при восстановлении шпиля можно допустить "некоторую модернизацию". Кстати, такого же мнения придерживается президент Франции Эммануэль Макрон.

В свою очередь главный архитектор по реставрации собора Филипп Вильнев утверждает, что вид шпиля менять нельзя и нужно восстановить такой его вид, каким он был до пожара, пишет "Газета.Ru".

13 ноября на заседании в комиссии Национальной собрания Франции Жоржлан попросил Вильнева "замолчать" и не мешать сделать лучший выбор для истории Франции и всего мира.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. В результате ЧП рухнул шпиль собора и пострадала несущая конструкция здания. Внутреннее убранство и произведения искусства уцелели. Точная причина пожара до сих пор не установлена. Прокуратура Парижа не исключает криминальную версию, версии с непотушенной сигаретой или проблемами с электричеством. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор в кратчайшие сроки, к реставрации могут привлечь российских специалистов.

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