Артист находится в реанимации

Актера Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали в Москве. У артиста обострились хронические заболевания на фоне затяжной пневмонии.

В настоящее время Джигарханяна положили в реанимацию одной из столичных больниц. Он находится под постоянным наблюдением врачей – актер в крайне тяжелом состоянии.

О госпитализации артиста сообщил телеграм-канал Mash. Телеканал 360 сообщает, что представитель Джигарханяна опроверг сообщения о госпитализации актера. В Театре Армена Джигарханяна информацией о его плохом самочувствии также не располагают.

В середине августа СМИ сообщили, что актер перенес операцию. У него якобы обнаружили сложную форму аритмии.

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