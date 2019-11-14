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Кремль определился с датой пресс-конференции Путина

17:55
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Дмитрий Песков пообещал объявить аккредитацию в ближайшее время

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина традиционно состоится во второй половине декабря.

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"Дата уже определена", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пообещал в ближайшее время объявить аккредитацию для журналистов.

Говоря об очередном послании президента Федеральному собранию, Песков сообщил, что оно точно состоится уже в 2020 году. Дата оглашения пока не определена, передает "Интерфакс".

В прошлом году пресс-конференция Путина состоялась 20 декабря. Президент за 3 часа 45 минут ответил на 61 вопрос журналистов.

Видео: Путин рассказал о недобросовестной конкуренции

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