Историк Соколов познает православие в СИЗО

Ученый умолял дать ему очки и книги

Доценту Олегу Соколову назначат психолого-психиатрическую экспертизу на следующей неделе.

Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев. Тем временем историк содержится в СИЗО и не в курсе всего ажиотажа, который развернулся вокруг убийства. Не знает он, что уволен из СПбГУ. В СИЗО его "никто не бьет", а еда там такая, "какая полагается в тюрьме".

Сейчас доцент занят чтением книг по истории православия и "Этногенеза" Льва Гумилева, пишет "Интерфакс". Во время суда по избранию меры пресечения Соколов умолял дать ему очки и книги.

"Без очков я не могу читать, и чтоб у меня была возможность получить литературу, потому что я, как ученый, я просто схожу с ума, я просто умоляю, чтобы мне дали возможность хотя бы заниматься своим делом даже сейчас", - цитирует ТАСС обвиняемого.

По мнению защиты Соколова, шумиху вокруг преступления подогревают "сливы" из материалов уголовного дела. Почуев предположил, что в этом замешаны ритуальные службы или технический персонал.

"Это кощунственно, когда на трагедии человека зарабатываются деньги", - подчеркнул защитник Соколова.