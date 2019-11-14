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Ученица Тутберизде замахнулась на мужчин

19:24
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Фигуристка хочет попробовать четверной прыжок

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Александра Трусова заявила о желании попробовать себя в мужском одиночном катании.  
Японская чемпионка впала в ступор от мастерства 15-летней россиянки

"С мужчинами можно посоревноваться, потому что у них можно исполнять четверной в короткой программе", - заявила 15-летняя ученица Этери Тутберидзе в интервью Olympic Channel.

Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Сanada. В прошедшем сезоне фигуристка стала чемпионкой России среди юниоров и завоевала серебряную медаль на взрослом первенстве страны.

15-17 ноября Саша примет участие в этапе Гран-при в Москве. Кроме нее, Россию будут представлять Евгения Медведева и Мария Сотскова.

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