Ученица Тутберизде замахнулась на мужчин

Фигуристка хочет попробовать четверной прыжок
Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Александра Трусова заявила о желании попробовать себя в мужском одиночном катании.
"С мужчинами можно посоревноваться, потому что у них можно исполнять четверной в короткой программе", - заявила 15-летняя ученица Этери Тутберидзе в интервью Olympic Channel.
Трусова побила два мировых рекорда на этапе Гран-при Skate Сanada. В прошедшем сезоне фигуристка стала чемпионкой России среди юниоров и завоевала серебряную медаль на взрослом первенстве страны.
15-17 ноября Саша примет участие в этапе Гран-при в Москве. Кроме нее, Россию будут представлять Евгения Медведева и Мария Сотскова.
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