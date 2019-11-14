Вскрылась проблема в браке Рудковской и Плющенко

Продюсер не смогла исполнить мечту фигуриста о большой семье

Продюсер Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко задумались об усыновлении ребенка.

Как стало известно, звездная пара уже давно безуспешно пытается зачать ребенка. Теперь фанаты гадают, неужели именно это стало трещиной в браке, о которой в последнее время активно пишут СМИ.

О семейных проблемах продюсер рассказала в своей программе "ЯнаСупер". По ее словам, она пережила уже несколько процедур ЭКО. А так как Плющенко всегда мечтал о большой семье, пара не исключила, что в будущем их ждет усыновление ребенка.

Рудковская и Плющенко воспитывают одного общего ребенка - это сын Александр. Ранее семье пришлось обратиться в полицию – наследник получил проклятия и угрозы в свой адрес.

В четверг заботливая мать решила прибегнуть к помощи россиян. За информацию о злоумышленниках объявлена денежная награда.

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