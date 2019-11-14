Миллер не увидел "розовой" зимы после "синего" лета

Неутешительный прогноз от главы "Газпрома"

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер не поверил прогнозу синоптиков о том, что грядущая зима будет теплой и "розовой".

По его мнению, зима 2019-2020 будет холоднее, чем прошлогодняя и, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет ниже. Погода в России любит преподносить сюрпризы.

"Розовая" зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после "темно-синего" лета", - заявил он. Несмотря на пессимистичный прогноз, "Газпром" к грядущей зиме и пиковым нагрузкам готов, подчеркнул Миллер.

Ранее синоптики прогнозировали россиянам "розовую" и даже "вишневую" зимы. Цветом таких оттенков отмечают месячные аномалии температуры, которые выше климатической нормы.