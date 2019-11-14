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Девочка с "маской бэтмена" улетела зимовать в теплые края

20:52
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Врачи продолжат бороться за ее здоровье

Шестимесячная американка Луна Феннер с "маской бэтмена" на лице временно покинет Россию, чтобы переждать холода, - девочка перезимует во Флориде.

Луна уже перенесла две операции: врачи убрали пятно и сделали кожу на лице мягче. Но девочке все равно понадобятся несколько восстановительных операций. Кроме того, на ножках Луны нашли еще несколько невусов, их тоже нужно удалить.

Мать девочки утверждает, что уже видела "белый кусочек" на месте, где была черная родинка. Но снимать повязку еще рано, Луна проходит в ней до 19 ноября. Об окончательном итоге можно будет говорить не менее чем через полгода.

Американские врачи также хотели помочь, но предложили более травмоопасный метод – порядка 80 операций, которые девочка могла бы не пережить. Тогда мама девочки приняла предложение кубанских медиков и прилетела в Россию. Они предложили 6-8 операций.

Родимое пятно, которое покрыло лицо девочки в форме "маски бэтмена"– это гигантский меланоцитарный невус, который может привести к агрессивной форме рака кожи. Это редкое заболевание, которое поражает только 1,5% населения мира.

Видео: девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар

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Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
Девочка из США Луна Феннер прилетела на лечение в Краснодар
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