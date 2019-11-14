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Арестован третий фигурант дела об угрозах расправой судье

21:01
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Ранее его задержали в аэропорту, когда он собирался покинуть Россию

Басманный суд Москвы арестовал Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко. Он пробудет под арестом два месяца.

Угрожавший судье расправой россиянин отправился в СИЗО
Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда

Ранее суд избрал меру пресечения в отношении других фигурантов уголовного дела. Сергей Половец был отпущен под подписку о невыезде. Он полностью признал вину и дал показания, позволившие задержать Ерзунова. Еще один мужчина - Алексей Вересов - был арестован на два месяца.

Во время заседания в четверг выяснилось, что следствие не установило всех лиц, причастных к травле судьи. "Учитывая, что не все фигуранты этого дела установлены, я требую провести заседание в закрытом режиме", - заявил следователь. Суд согласился с его доводами и закрыл процесс в отношении Ерзунова, передает ТАСС.

Следственный комитет расследует уголовные дела о публикации публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Алексея Криворучко.

Сообщение с призывом сжечь судью появилось в соцсетях после приговора Павлу Устинову, которого приговорили к 3,5 года колонии, признав виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Позже суд заменил реальный срок Устинову на условный.

Подробнее о процессе смотрите в репортаже "ТВ Центра":

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