Арестован третий фигурант дела об угрозах расправой судье

Ранее его задержали в аэропорту, когда он собирался покинуть Россию

Басманный суд Москвы арестовал Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко. Он пробудет под арестом два месяца.

Ранее суд избрал меру пресечения в отношении других фигурантов уголовного дела. Сергей Половец был отпущен под подписку о невыезде. Он полностью признал вину и дал показания, позволившие задержать Ерзунова. Еще один мужчина - Алексей Вересов - был арестован на два месяца.

Во время заседания в четверг выяснилось, что следствие не установило всех лиц, причастных к травле судьи. "Учитывая, что не все фигуранты этого дела установлены, я требую провести заседание в закрытом режиме", - заявил следователь. Суд согласился с его доводами и закрыл процесс в отношении Ерзунова, передает ТАСС.

Следственный комитет расследует уголовные дела о публикации публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также об угрозах убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Алексея Криворучко.

Сообщение с призывом сжечь судью появилось в соцсетях после приговора Павлу Устинову, которого приговорили к 3,5 года колонии, признав виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Позже суд заменил реальный срок Устинову на условный.

Подробнее о процессе смотрите в репортаже "ТВ Центра":