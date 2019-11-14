Мутко обвинил власти затопленных регионов в волоките

Вице-премьер раскритиковал их за работу с обращениями жителей

Виталий Мутко на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Иркутской области раскритиковал работу региональных властей. Он посетовал на бюрократию и волокиту со стороны чиновников. Вице-премьер пообещал приехать в декабре с проверкой в пострадавшие от стихии города и сёла. Ситуация находится и на контроле у активистов Общероссийского народного фронта. Они пообщались с местными жителями и выявили множественные нарушения при оказании помощи людям.

- Вот так всю ночь лежу, всю ночь печку топлю. Дров у меня тоже нет. По огороду пособирала, все мокрое было.

Возможности, как и где переждать зиму у каждого из них свои. Кто-то ночует в полуразрушенной бане, кто-то во временной бытовке.

В минус 20 спать приходится, не снимая одежды. Электричества в этом районе уже давно нет. Даже чайник не вскипятить. В Нижнеудинске квартира осталась без полов.

Уже знакомые сюжеты, прогремевшие на всю страну после конференции Общероссийского народного фронта. На ней они представили результаты расследования, как происходит оказание помощи пострадавшим от паводка жителям. В ОНФ считают, что областные власти, как минимум, не проинформировали население, как максимум – просто затягивают процесс выплаты компенсаций. Результаты мониторинга озвучил на правительственной комиссии руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Сложная история, связанная с компенсацией. У нас 305 человек опрошенных. 77 человек нам заявили, что не получили или получили частично, 34 – что у них не был оценен ущерб и 64 – получили оценку ущерба и не получили выплат", - сказал Кузнецов.

Чтобы получить выплаты, людям приходится пройти не один круг ада, поясняют в ОНФ. Для начала хотя бы добиться, чтобы оценочная комиссия зашла в гости. Многодетная мать Ирина Шляцина ее так и не дождалась.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.