ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подвел итоги саммита БРИКС

22:14
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Президент назвал группу из пяти стран фактором стабильности

Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами после саммита БРИКС. Их интересовало мнение  президента об итогах встречи глав пяти стран.

Путин призвал страны БРИКС активнее проявлять себя в ООН
Кремль определился с датой пресс-конференции Путина

В частности, российского лидера спросили, сможет ли БРИКС в ближайшее время играть большую роль в мировых делах и оказывать существенное влияние на мировые процессы. Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой политике и экономике, передает "ТВ Центр".

"Вы посмотрите просто на цифры! В этом году БРИКС уже обошел G7 по объему ВВП на 12%... <...> Мы говорим о том, что эта организация является определенным фактором стабильности не только в политике, но в мировой экономике, поскольку выступает за открытые рынки, против любого вида протекционизма", - заявил президент по итогам саммита.

Говоря о ситуации в Боливии, Путин отметил, что в регионе возникла ситуация, когда власти нет совсем. Глава государства надеется, что в странах Латинской Америки с кризисной ситуацией у политиков восторжествует здравый смысл.

Подробнее о прошедшем саммите БРИКС смотрите в репортаже "ТВ Центра":

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.