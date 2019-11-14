Путин подвел итоги саммита БРИКС

Президент назвал группу из пяти стран фактором стабильности

Президент России Владимир Путин пообщался с журналистами после саммита БРИКС. Их интересовало мнение президента об итогах встречи глав пяти стран.

В частности, российского лидера спросили, сможет ли БРИКС в ближайшее время играть большую роль в мировых делах и оказывать существенное влияние на мировые процессы. Путин назвал БРИКС фактором стабильности в мировой политике и экономике, передает "ТВ Центр".

"Вы посмотрите просто на цифры! В этом году БРИКС уже обошел G7 по объему ВВП на 12%... <...> Мы говорим о том, что эта организация является определенным фактором стабильности не только в политике, но в мировой экономике, поскольку выступает за открытые рынки, против любого вида протекционизма", - заявил президент по итогам саммита.

Говоря о ситуации в Боливии, Путин отметил, что в регионе возникла ситуация, когда власти нет совсем. Глава государства надеется, что в странах Латинской Америки с кризисной ситуацией у политиков восторжествует здравый смысл.

Подробнее о прошедшем саммите БРИКС смотрите в репортаже "ТВ Центра":