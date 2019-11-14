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Союзмультфильм снимет продолжение "Ну, погоди"

21:26
  • четверг
  • 14 ноября 2019

26 новый серий про "дружбу" волка и зайца

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Ожидается, что будут сняты 26 серий, сообщила ""Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Первую серию можно будет увидеть летом 2020 года.

Первая серия мультфильма вышла 6 мая 1969 года. В течение всех 22-х выпущенных серий волк пытается поймать и съесть зайца, но каждый раз терпит сокрушительное фиаско. Режиссером сериала стал Вячеслав Котеночкин. Роль волка озвучил Анатолий Папанов, а зайца - Клара Румянцева. 

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