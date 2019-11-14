Устроившего стрельбу в колледже студента проверят на вменяемость

Посмертная экспертиза поможет следователям установить мотивы преступника

В Благовещенске расследуют обстоятельства трагедии, которая разыгралась в одном из учебных заведений города. Утром студент строительного колледжа вошел в аудиторию с охотничьим ружьём и открыл огонь по сверстникам. В результате один человек погиб, троё получили ранения. Нападавший покончил с собой. Следственный комитет возбудил три уголовных дела. Задержаны охранник и директор ЧОПа, отвечавшие за безопасность заведения.

Имя 19-летнего студента, расстрелявшего своих однокурсников в колледже Благовещенска, уже известно. Но силовики его не называют. Хотя, вся картина восстановлена по минутам. Примерно в 10 часов утра он пришел на занятия. С рюкзаком за спиной. Но направился не в аудиторию, а в туалет. Зарядил ружье. Буквально следом вошли еще несколько юношей. И только замешательство убийцы спасло их от гибели.

"Мы зашли, я поворачиваюсь на пацанов и на него, и мне ружьем в живот целятся, я развернулся, стою, у меня ступор, не понимаю, что делать, он тоже стоит, сначала молчит, потом он нам типа - идите отсюда, мы как побежали, забежали к себе в кабинет, партами все закидали, тут слышим выстрелы", - рассказал учащийся колледжа Максим Муратов.

Это были выстрелы в аудитории, где шли занятия той самой группы, в которой убийца учился.

"Не был на парах три дня, потом пришел вот в этот день, пьяный, с сигаретой, заходит и сразу же стреляет", - заявил студент Виталий Парабанов.

Одного из однокурсников студент убил наповал. В колледже началась паника. Преподаватели спешно закрывали двери. Выключали свет в аудиториях. Дети пытались спрятаться на других этажах и дозвониться родителям. Они, приехав к колледжу, в слезах ждали хоть каких-то новостей. В тот момент в здании находилось 150 человек. Кто-то из студентов, успевших выбежать на улицу, вызвал полицию.

"Полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь. В результате грамотных и оперативных действий сотрудников полиции злоумышленник был заблокирован в одной из аудиторий", - заявил врио начальника ОИ и ОС УМВД России по Амурской области Сергей Чебарёв.

Через несколько минут прогремел еще один выстрел. Последний. Юный злоумышленник покончил с собой.

"Изъята видеозапись с камер наблюдения колледжа, проводится осмотр места происшествия, по тем данным, которые мы получили, стрельба начата в учебном корпусе в одной аудитории, там где пострадали двое, потом он переместился в другую аудиторию, где тоже пострадали от его рук еще два студента", - сообщил руководитель следственного управления СК по Амурской области Станислав Белянский.

Что заставило студента взяться за оружие, не ясно. Версий несколько. Хотя, сокурсники говорят, странностей за ним не замечали.

- Студента знал, он из моей группы, тихий, спокойный мальчик. С оружием прошел через охранников. Не знаю, как он пронес оружие.

Эту деталь сейчас выясняют следователи. Установлено, что в корпусе не было рамки металлоискателя. А ружьем убийца владел вполне законно. Чтобы выяснить истинные мотивы стрелка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.