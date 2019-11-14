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Видео с места стрельбы в школе в Калифорнии

22:01
  • четверг
  • 14 ноября 2019

Есть жертвы

В Калифорнии неизвестный открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School.
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Инцидент произошел в Санта-Кларите - это примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса. В результате стрельбы пострадали шесть человек, один из них впоследствии умер в больнице от полученных ран.

Подозреваемого в стрельбе удалось задержать, сейчас он находится в больнице. Его личность пока не раскрывается, пишет РИА Новости, известно лишь то, что это "школьник в черной одежде азиатской наружности". Президент США Дональд Трамп отслеживает всю поступающую информацию по инциденту.

Похожий случай произошел сегодня, 14 ноября, в Благовещенске. 19-летний студент Данил Засорин с охотничьим оружием устроил стрельбу в колледже строительства и коммунального хозяйства. Погибли два человека, в том числе сам стрелок.

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