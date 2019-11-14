Путин посоветовал Трампу приехать на День Победы в Москву

Это было бы правильным шагом с точки зрения предвыборной кампании в США, уверен президент

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом пока не планируется. При этом он не исключил, что переговоры могут пройти в случае, если Трамп приедет в Москву на День Победы.

"Приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом - даже в ходе предвыборной кампании - был бы правильным, верным шагом", - уверен Путин. ТВЦ.RU публикует видео с пресс-конференции президента в Бразилии.

Он подчеркнул, что "не нам решать". "Если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать", - сказал Путин.

Ранее в четверг Путин прокомментировал предстоящую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Российский лидер сомневается в ее необходимости вне саммита "нормандской четверки".

Видео: Путин отказался "суетиться и бегать" вокруг встречи с Зеленским

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