Россия считает Бразилию важным стратегическим партнером

Отношения стран развиваются

На полях саммита Владимир Путин встретился со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Как отметил президент России, Москва считает Бразилию своим важным стратегическим партнером, на долю которого приходится 30 процентов объема торговли с Латинской Америкой, передает "ТВ Центр".

Путин выразил уверенность, что все институты сотрудничества двух стран будут восстановлены и поблагодарил Болсонару за организацию работы саммита БРИКС.

В свою очередь, президент Бразилии заявил, что считает эти переговоры хорошей возможностью продвинуться в решении различных вопросов.