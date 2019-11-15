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Россия считает Бразилию важным стратегическим партнером

09:30
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Отношения стран развиваются

На полях саммита Владимир Путин встретился со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Как отметил президент России, Москва считает Бразилию своим важным стратегическим партнером, на долю которого приходится 30 процентов объема торговли с Латинской Америкой, передает "ТВ Центр".

Путин выразил уверенность, что все институты сотрудничества двух стран будут восстановлены и поблагодарил Болсонару за организацию работы саммита БРИКС.

В свою очередь, президент Бразилии заявил, что считает эти переговоры хорошей возможностью продвинуться в решении различных вопросов.

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