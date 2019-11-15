"Руки вверх": форма сборной России по футболу вызвала скандал

Чтобы увидеть флаг нашей страны, надо поднять руки вверх

Дизайн новой футбольной формы российской сборной для ЕВРО-2020 стал причиной скандала. Форму представили 7 ноября. Дискуссия тут же взорвала интернет, передает "ТВ Центр".

Белый, синий, красный – сверху вниз. Именно в таком порядке располагаются цвета на флаге Российской Федерации. Дизайнеры почему-то предложили обратный порядок. В итоге на футболках появился сербский триколор. Поток гневных и издевательских комментариев не иссякает вторую неделю – Мол, начнете у нормальных команд выиграть, пошьем нормальную форму, а эту рассматривайте как мотивационную.

Компании Adidas - она является техническим спонсором нашей команды - понадобилась неделя, чтобы собраться с мыслями и выступить с объяснением: "Цвета российского национального флага являются ключевым элементом дизайна новой формы. Они выстраиваются в флаг РФ при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола. Наша задача была именно в том, чтобы флаг выглядел правильно в моменты побед".

Это объяснение болельщиков совершенно не устроило. А как быть в случае ничьей? А вдруг сборная окажется в положении "Руки вниз"?