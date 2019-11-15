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Эрдоган переиграл Трампа?

09:29
  • пятница
  • 15 ноября 2019

В программе "События. 25-й час" обсудили итоги переговоров лидеров США и Турции

Можно ли считать итоги переговоров Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана победой турецкого лидера?  Какие рычаги давления на Белый дом мог использовать Эрдоган? И как на тон американско-турецкого диалога повлиял начавшийся процесс импичмента президента США?

В эфире программы "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Мы можем сказать, что Эрдоган действительно нашел очень серьезный ход на американское давление. Америка при Трампа или без Трампа Гюлена не может выдать ни при каких условиях, это исключено", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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