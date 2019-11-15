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С российских прилавков может исчезнуть "вкусная" водка

08:40
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Бизнесмены хотят изменить новый техрегламент

С 2021 года в России могут запретить водку с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами. 
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Согласно новому техрегламенту "О безопасности алкогольной продукции", водкой считается спиртной напиток крепостью 37,5–56%, произведенный на основе ректификованного этилового спирта и воды. Документ вступит в силу в 2021 году и будет действовать на всей территории Евразийского экономического союза. Как ожидается, российские нормативные акты скорректируют в соответствии с этим техрегламентом. 

Проблема заключается в том, что регламент не разрешает добавлять в водку элементы декора, в том числе украшения из сусального золота и серебра, а также монеты и марки. Такой алкоголь иногда выпускают к памятным датам и продают в праздничной упаковке. Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев сказал "Известиям", что такой алкоголь редко продают в России, поэтому запрет на декор не особо скажется на обороте водки. 

Однако прилавки магазинов частично опустеют, если производителям запретят добавлять в водку синтетические ароматизаторы, к которым уже привыкли некоторые покупатели: синтетический ванилин, панты марала (неокостеневшие рога оленей), продукты пчеловодства и так далее. Эти вещества добавляют в алкогольный напиток для смягчения вкуса и придания особого аромата. 

Производители водки предложили Минфину скорректировать техрегламент, сняв запрет на нерастительные пищевые добавки. В противном случае рынок потеряет значительный ассортимент алкогольной продукции, опасаются бизнесмены. 

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