Не об убитой девушке: стало известно, о чем переживает историк-расчленитель

Профессору очень не хватает одной вещи

Историк Олег Соколов сильно переживает, находясь в СИЗО. Больше всего профессор, обвиняемый в убийстве своей студентки, обеспокоен судьбой своей научной деятельности.

"Его больше волновало то, что он не может читать и что с YouTube удалят ролики, где он у Гоблина рассказывает что-то про Наполеона", — сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга Александр Холодов.

Во время последнего посещения Соколов переживал о том, что не может продолжать свою работу. О девушке профессор особо не говорит. "Это может быть, как реакцией на стресс, так и свидетельством настоящей увлечённости наукой", - пояснил Холодов в беседе с "Лайф".

Напомним, 9 ноября в Петербурге из реки Мойки вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова. Профессор упал в воду, когда пытался утопить рюкзак с останками девушки и пистолет.

Мужчину задержали. Следователи установили, что доцент застрелил аспирантку Анастасию Ещенко из обреза еще 7 ноября. Тело расчленил, а от останков избавлялся постепенно.

Погибшая оказалась 24-летней возлюбленной доцента. Вместе они изучали эпоху Наполеона Бонапарта.

Соколов признался в убийстве девушки и рассказал, что они несколько лет жили вместе. Мотивом преступления историк назвал ссору с Ещенко, когда девушка, по его словам, превратилась в "чудовище из сказки".

Однако позже стало известно, что после ссоры студентка ушла спать, а историк, затаивший обиду, взял обрез и расправился с ничего не подозревавшей девушкой. Соколов выстрелил возлюбленной в висок.