Украинский флот в шоке от российских "Калибров"

Киев заявил об открытии "Черноморского фронта"

Россия существенно повысила боевой потенциал Черноморского флота, что вызывает растущее беспокойство в Киеве. Особенно отмечают украинские военные вооружение российских кораблей ракетами "Калибр" и установкой ракетных комплексов С-400. Отметили наблюдатели и появление в Черном море новых подводных лодок.

По словам командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, суммарный залп "Калибров" составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет. Как заявил адмирал на Международной конференции по морской безопасности в Одессе, Россия создала в регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны. Кроме усиления системы ПВО новыми установками С-400 увеличен авиационный парк - за счет поставок новых истребителей и бомбардировщиков.

Воронченко завершил свою речь очередным громким заявлением. По его словам, Россия открыла еще один – на сей раз морской – "фронт агрессии" против Украины.