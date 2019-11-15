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Украинский флот в шоке от российских "Калибров"

08:34
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Киев заявил об открытии "Черноморского фронта"

Россия существенно повысила боевой потенциал Черноморского флота, что вызывает растущее беспокойство в Киеве. Особенно отмечают украинские военные вооружение российских кораблей ракетами "Калибр" и установкой ракетных комплексов С-400. Отметили наблюдатели и появление в Черном море новых подводных лодок.
Российская подлодка отстрелялась "Калибрами" в Черном море

По словам командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, суммарный залп "Калибров" составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет. Как заявил адмирал на Международной конференции по морской безопасности в Одессе, Россия создала в регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны. Кроме усиления системы ПВО новыми установками С-400 увеличен авиационный парк - за счет поставок новых истребителей и бомбардировщиков.

Воронченко завершил свою речь очередным громким заявлением. По его словам, Россия открыла еще один – на сей раз морской – "фронт агрессии" против Украины.

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