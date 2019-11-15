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Россияне будут доплачивать за толстых котов в самолете

09:12
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Придумано решение для провоза упитанных питомцев

В России авиакомпаниям предложили разработать единые правила перевозки животных. С соответствующей инициативой в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров.
История с толстым котом сплотила активистов интернета

В настоящее время в Федеральных авиационных правилах нет четких требований по весу перевозимых питомцев, каждая авиакомпания делает это на свое усмотрение.

Авторы инициативы хотят установить минимально разрешенный вес животного, которого можно взять на борт, в восемь килограммов. При этом взять в самолет разрешат и более "упитанных" питомцев. Но для этого, например, пассажирам придется доплачивать.

"Единая норма избавит от необходимости изучать требования каждой авиакомпании", — пишут в пятницу "Известия".

Отмечается, что единые правила позволят избежать неприятной истории, которая произошла с Михаилом Галиным и его котом Виктором. Животное не разрешали взять на борт, потому что оно весило на 2 килограмма больше установленной авиакомпанией предельной нормы. В итоге хозяин кота был вынужден пойти на хитрость.

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