Россияне будут доплачивать за толстых котов в самолете

Придумано решение для провоза упитанных питомцев

В России авиакомпаниям предложили разработать единые правила перевозки животных. С соответствующей инициативой в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров.

В настоящее время в Федеральных авиационных правилах нет четких требований по весу перевозимых питомцев, каждая авиакомпания делает это на свое усмотрение.

Авторы инициативы хотят установить минимально разрешенный вес животного, которого можно взять на борт, в восемь килограммов. При этом взять в самолет разрешат и более "упитанных" питомцев. Но для этого, например, пассажирам придется доплачивать.

"Единая норма избавит от необходимости изучать требования каждой авиакомпании", — пишут в пятницу "Известия".

Отмечается, что единые правила позволят избежать неприятной истории, которая произошла с Михаилом Галиным и его котом Виктором. Животное не разрешали взять на борт, потому что оно весило на 2 килограмма больше установленной авиакомпанией предельной нормы. В итоге хозяин кота был вынужден пойти на хитрость.