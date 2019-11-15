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Египту пригрозили серьезными проблемами за покупку Су-35

08:58
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Каиру выдали последнее предупреждение

Египет ждут санкции, если он все же приобретет российские истребители Су-35. Угроза озвучена в совместном письме за подписью руководства Пентагона и госдепартамента США. Каиру пообещали серьезные проблемы, если он не примет к сведению рекомендации Вашингтона.
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"Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту", - приводит цитату из письма газета Wall Street Journal.

Издание утверждает, что в письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждают египетского министра обороны разорвать соглашение с Москвой.

О подписанном Россией и Египтом контракте на поставку Каиру истребителей Су-35 сообщали СМИ еще весной. Официального подтверждения этой информации пока не было. Тем не менее, появились данные, что соглашение подразумевает поставку свыше двух десятков машин на сумму около двух миллиардов долларов. Поставки планируются в 2020–2021 годах.

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