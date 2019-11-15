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Молодой ведущий объявил о свадьбе с 52-летней Яной Поплавской

09:16
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Он долго добивался руки актрисы

52-летняя актриса Яна Поплавская согласилась выйти замуж за 40-летнего радиоведущего Евгения Яковлева.
Шепелев готовится к свадьбе спустя четыре года после смерти Фриске

Поплавская и Яковлев знакомы около 10 лет. Пять лет назад радиоведущий сделал Яне предложение, однако она отказалась. "Ну, вы же знаете, я трусливая, я первый брак отстояла, знаете, как солдат, которого забрили в солдаты", - цитирует Поплавскую 5-tv.ru. Актриса хотела проверить чувства возлюбленного на прочность. 

Поплавская и Яковлев мечтают о пышной свадьбе. Они планируют пригласить на торжество не менее ста человек. Радостное событие, скорее всего, произойдет весной. "Мы хотим все красиво сделать, оформить, чтобы все близкие друзья были", - рассказал Яковлев. 

Пара намерена совместить свадьбу с новосельем. Сейчас они достраивают дом в подмосковном поселке Алешино. Соседи назвали этот особняк домом Красной шапочки, памятуя о первой кинороли Поплавской.  

Поплавская 25 лет провела в браке с кинорежиссером и продюсером Сергеем Гинзбургом. Они расстались в 2011 году. Актриса признавалась, что причиной развода стала измена. "Я достаточно в своей жизни повидала женщин, попытавшихся перешагнуть через предательство и, как вы говорите, дать шанс. Но у всех этих женщин несчастные глаза. Потому что живут они в постоянном страхе, что их опять предадут, что им лгут", - говорила Яна Поплавская.

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