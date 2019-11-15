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"Господи, за что ей это": Пригожин высказался о болезни Заворотнюк

09:10
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Семья актрисы отвергла помощь продюсера

Анастасия Заворотнюк уже несколько месяцев борется с тяжелым заболеванием. Друзья и коллеги переживают и молятся за актрису. Высказался о болезни Заворотнюк и Иосиф Пригожин.
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"Настя потрясающая актриса, потрясающий человек. Господи, за что ей это тяжелое наказание, я даже не знаю", - цитирует Пригожина kp.ru.

Продюсер переживает за актрису и желает ей поскорее поправиться. "Не дай бог такого никому, даже врагу не пожелаю. Здоровье - это главное в жизни, и мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет", - отметил Пригожин.

По словам продюсера, он предлагал помощь семье Заворотнюк, по родные актрисы не приняли ее. "Если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь", - пояснил Пригожин.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Настю оперировали в Европе, после чего актриса легла на лечение в московскую больницу. Семья актрисы при этом не давала комментариев о ее болезни. 8 октября появилась информация, что Анастасию увезли из клиники. Поползли слухи, что Заворотнюк умерла.

Терпеть дальнейшие фейки семья актрисы не смогла. Родственники Заворотнюк создали аккаунт в Instagram, в котором опровергают ложь СМИ. Близкие актрисы подтвердили, что она больна, но точный диагноз держится в секрете.

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