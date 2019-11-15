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Пилот спасенного чудом А321 прячется от пассажиров

09:26
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Дамир Юсупов перестал представляться перед полетом

Дамир Юсупов перестал представляться пассажирам перед полетом. По мнению пилота, сотворившего 15 августа "чудо в кукурузном поле", его имя вызывает нездоровый ажиотаж в салоне лайнера.
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"Раньше приветствовал их на борту и говорил: "Командир экипажа Дамир Юсупов". Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно", - сказал летчик.

По словам Юсупова, он решил вновь представиться пассажирам через месяц после аварийной посадки. Однако это вызвало "особый трепет" у людей на борту в момент, когда самолет попал в турбулентность.

15 августа лайнер, на борту которого было 226 пассажиров, вылетел из аэропорта Жуковский. На высоте около 30 метров лайнер столкнулся со стаей чаек. Птицы забили воздухозаборники, двигатели стали барахлить. Экипаж принял решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб – но 76 человек все же обратились к медикам. Инцидент журналисты назвали "чудом в кукурузном поле".

Члены экипажа были награждены орденами Мужества. А посадившим аварийный самолет командиру Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину Владимир Путин присвоил звания Героев России.

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