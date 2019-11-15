Два самолета столкнулись в аэропорту "Шереметьево"

Аэрогавань продолжила работу

Самолет "Аэрофлота" Airbus A-320, прилетевший из Минска в Москву, задел другое воздушное судно на рулежной полосе в аэропорту "Шереметьево". В результате столкновения никто не пострадал, самолеты получили незначительные повреждения.

"Обстоятельства уточняются. На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме", - рассказали РИА Новости в пресс-службе аэрогавани.

По данным ТАСС, A-320 задел крылом другой самолет, когда направлялся на стоянку. На борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Сейчас специалисты осматривают поврежденные лайнеры. Подробности ЧП выясняются.