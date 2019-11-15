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Два самолета столкнулись в аэропорту "Шереметьево"

09:40
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Аэрогавань продолжила работу

Самолет "Аэрофлота" Airbus A-320, прилетевший из Минска в Москву, задел другое воздушное судно на рулежной полосе в аэропорту "Шереметьево". В результате столкновения никто не пострадал, самолеты получили незначительные повреждения. 
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"Обстоятельства уточняются. На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме", - рассказали РИА Новости в пресс-службе аэрогавани. 

По данным ТАСС, A-320 задел крылом другой самолет, когда направлялся на стоянку. На борту находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа.

Сейчас специалисты осматривают поврежденные лайнеры. Подробности ЧП выясняются. 

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