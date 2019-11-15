Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Президент вспомнил о "сапогах всмятку" из-за реверса газа на Украину

Экономические отношения внутри стран БРИКС, глобальная стабильность и контроль над вооружениями - ключевые темы, которые обсуждали в Бразилии на саммите "пятерки". Программа двухдневного форума официально завершена. Теперь председательство переходит к России. Владимир Путин на итоговой пресс-конференции ответил на самые острые вопросы и даже вышел за рамки основной повестки.

Встреча с президентом страны - хозяйки саммита - как итог двухдневного визита Владимира Путина в Бразилию, которая далека от России географически, но близка по многим другим позициям. Например, российский экспорт - это треть объема торговли со всей Латинской Америкой. Владимир Путин поблагодарил Жаира Болсонару за прекрасную организацию работы саммита, а на встрече с журналистами отметил значимость объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, которую в глобальном масштабе не замечать невозможно, передает "ТВ Центр".

Журналистов, конечно, интересовало содержание закрытой части пленарного заседания. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин поднимал вопрос контроля над вооружениями. В частности, говорили о сломе американской стороной договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и туманной судьбе СНВ-3. В следующем году председательство в БРИКС переходит к России. Запланировано более 150 мероприятий в разных городах. В том числе, масштабный саммит в формате БРИКС-ЕВРАЗЭС-СНГ. Лидеры БРИКС в 2020-ом встретятся не единожды. Российский президент пригласил их на празднование 75-летия окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн. Журналисты спросили Владимира Путина - получит ли такое же приглашение его американский коллега.

"Что касается 9 мая в Москве, если президент США примет решение, сможет приехать, имея в виду начавшуюся предвыборную кампанию в самих США, а я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании, был бы правильным и верным шагом, но это не нам решать. Но если президент США приедет, то, конечно, мы с ним встретимся в Москве и будем разговаривать", - отметил Путин.

Путин и Трамп могли бы встретиться в Чили на саммите АТЭС. Но форум отменен из-за беспорядков. Во многих латиноамериканских странах сегодня взрывоопасная обстановка. Владимир Путин отметил - безвластие в Боливии напоминает ливийский сценарий.

Владимира Путина спросили и об относительном потеплении в Донбассе. Разведение сил состоялось. Каким видится политическое развитие событий? Президент не понимает заявлений из Киева о готовности отказаться от минских договоренностей. Вместе с тем Владимир Путин согласился с мнением экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, предложившего посредничество в урегулировании кризиса.

"О встрече до нормандского формата речи не идет. Зачем суетиться и бегать на неподготовленные встречи? Так-то мы с ним (с Зеленским) в контакте, разговариваем по телефону. Полный контакт", - сказал Путин.

31 декабря заканчивается срок договора о поставках российского газа на Украину. Владимир Путин отметил - Москва готова продолжать сотрудничество с Киевом. Причем, на выгодных для покупателя условиях.

"Что касается переговоров с Украиной, есть ли там угроза или нет по поводу прекращения транзита. Мы уже много раз говорили: мы готовы работать с Украиной и по транзиту нашего газа в Европу и по поставкам на Украину, причем по ценам ниже тех, по которым Украина получает российский газ как бы по реверсу со стороны Европы. Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс. Газ не может течь в полтрубы в одну сторону, и в полтрубы – в другую. Это чушь, сапоги всмятку. Это нереально абсолютно", - отметил Путин.

Очередной саммит БРИКС завершен. В следующем году лидеры государств соберутся уже в Петербурге, где-то когда-то и стартовал этот диалог.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".