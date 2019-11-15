Россия потребовала от США вернуть сирийцам месторождения нефти

США могли бы внести вклад в гуманитарное содействие Сирии

С призывом к США прекратить незаконное военное присутствие в Арабской республике и вернуть нефтяные объекты под контроль Дамаску выступил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности организации по Сирии, передает "Газета.Ru".

Он подчеркнул, что этот шаг стал бы реальным вкладом в Штатов в усилия по гуманитарному содействию местному населению.

"Сирия должна быть немедленно освобождена от незаконного иностранного военного присутствия, даже если на кону такой важный для наших американских коллег ресурс, как нефть. Она принадлежит не вам, а сирийцам, в глазах которых действия США выглядят разбоем и грабежом", - отметил Полянский.