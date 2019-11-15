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В Архангельске подвели итоги "Вахты Памяти"

12:36
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Удалось найти останки тысяч солдат, погибших во время боевых сражений

Сотни волонтёров со всей страны, множество экспедиций и тысячи установленных имён героев Великой Отечественной войны. В Архангельске подводят итоги "Вахты Памяти". В этом году поисковому движению Поморья исполнилось 30 лет.

География поисков красноармейцев, пропавших без вести, от Крыма до Карелии. Отряды волонтеров часто  сводные -  из разных регионов. По всей стране сегодня насчитывается уже 42 тысячи участников "Вахты Памяти", передает "ТВ Центр".

В двухнедельных экспедициях плечом к плечу с опытными поисковиками школьники, прошедшие спецподготовку. Из грунта они аккуратно доставали боеприпасы – иногда попадались целые схроны.

Найденные останки солдат и командиров теперь возвращают на малую родину. Этой осенью на Воинском мемориале в Архангельске похоронили трех бойцов, погибших в Карелии и Ленинградской области. В этом году волонтерам удалось поднять останки 19 тысяч павших защитников Отечества, установить 1200 имен героев.

Прежде их вписывали в Книги Памяти.Теперь каждый регион переходит на электронный формат. Там будут не только скупые биографические сведения, но и фотографии бойцов и командиров. Кроме того, описания подвигов.

Зима – вовсе не каникулы для волонтеров. В это время они активно изучают архивные данные и районы будущих поисков. В следующем году – уже традиционно – экспедиции на поля сражений возобновятся в середине апреля.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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