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Сотни тысяч французов остались без света

12:30
  • пятница
  • 15 ноября 2019

В стране резкое ухудшение погоды

В семи департаментах Франции объявлен оранжевый уровень погодный опасности из-за сильного снегопада. Без света остались 200 тысяч домов, передает "ТВ Центр".

Метель обрушилась на юго-восток страны, деревья не выдерживают тяжести снега и падают на провода ЛЭП, обрывая их, а иногда и на автомобили - в одном из районов погиб водитель.

На дорогах сложная обстановка - снегоуборочная техника не справляется. Проблемы и с железнодорожным сообщением. Между Греноблем и Лионом застрял поезд, состав пришлось эвакуировать.

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