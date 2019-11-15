Российские ученые разгадают главную тайну нашей Вселенной

Как она появилась?

В Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне создали супермощный компьютер, который поможет решить самую сложную задачу нашей Вселенной. А именно - понять, как она появилась 14 миллиардов лет назад. Уникальная вычислительная машина - часть проекта по созданию российского комплекса ускорителей элементарных частиц - то есть коллайдера.

Компьютера с предельной мощностью и настолько минимальными энергозатратами в мире ещё не было. Как нет и задач, с которыми он бы не справился. Мощнейшая система, позволяющая проводить самые амбициозные исследования и вести разработки, которые до этого момента считались фантастическими.

Суперкомпютер разрабатывался для проекта "Ника" - российского коллайдера. Когда ускорительный комплекс достроят, учёные смогут воссоздать кварк-глюонную плазму - особое состояние вещества, в котором пребывала наша Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва. Считается, что это позволит сделать целый ряд открытий. И вот тут нужна будет вычислительная машина, способная за доли секунды обрабатывать гигантский поток информации, получаемый с датчиков. 18 блоков - для хранения данных, на 24 терабайта каждый. И 85 вычислительных узлов, способных обрабатывать по 4,5 триллиона операций в секунду. Но на поддержание такой мощности требуются гигантские энергозатраты. Главная задача - охладить процессор. И привычные пользователям вентиляторы тут совсем не подходят.

"На сегодняшний день практически ни одна компания в мире, которая выпускает высокопроизводительные системы, не имеет полностью систему жидкостного охлаждения. Хотя бы блоки питания охлаждаются воздухом. Здесь блок питания нашей разработки высокоэффективный полностью с жидкостным охлаждением", - рассказал руководитель отдела внедрения компании "Российские суперкомпьютеры" Юрий Мигаль.

Такие амбициозные проекты привлекают молодых учёных. Здесь многие сотрудники – вчерашние студенты Дубнинского государственного университета. По словам ректора вуза, большинство абитуриентов приходят именно за тем, чтобы потом работать в этом институте ядерных исследований.

В Объединённом институте ядерных исследований сегодня работает почти полторы тысячи учёных. Все они готовятся к главному событию – запуску ускорительного комплекса "Ника", первые эксперименты на котором должны начаться уже через 2 года.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".