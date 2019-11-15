Найдена мертвой: отчим пропавшей в Крыму девочки признался в убийстве

Мужчина сам указал место, где спрятал тело

Отчим пятилетней девочки, которую несколько дней разыскивали в Крыму, задержан по подозрению в убийстве. Житель села Кропоткино Раздольненского района уже дал признательные показания и указал место, где зарыл тело.

О страшной находке сообщил журналистам глава Раздольненского района. "Девочку нашли, к сожалению, неживую, закопанной в канаве. Ее опознали", - сказал Андрей Захаров.

Как сообщили в СК по Республике Крым и Севастополю, мужчина убил падчерицу днем 12 ноября. Затем он вывез тело из дома и закопал его неподалеку. Позже, пытаясь создать себе алиби, мужчина забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном за границу. Это ему не удалось, тогда он вернулся домой и сообщил в полицию о пропаже девочки.

Ребенка, который якобы ушел из дома в неизвестном направлении 12 ноября, искали волонтеры, местные жители и сотрудники полиции. Их прекратили, когда отчим признался в убийстве и указал, где закопал тело девочки. Меру пресечения на время следствия изберет суд, передает ТАСС.