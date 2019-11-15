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"Своего добиваться умеет": Бузовой дали зеленый свет на поездку на "Евровидение"

10:45
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Ей только нужно немного подождать

Телеведущая и певица Ольга Бузова объявила о своем намерении участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение". Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что скандально известная артистка получит шанс выступить перед европейцами в 2021 году.  
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Как передает Teleprogramma.pro, на концерте в столице Бузова заявила: "Следующую песню на английском я спою на "Евровидении". После этого она исполнила англоязычную версию своего хита "Мало половин". 

"Ольга Бузова своего добиваться умеет. Никто не верил в ее заявление в 2017 году о том, что она будет в "Голубых огоньках", но ровно через 2 года она уже выступала в них с Евгением Петросяном", - сказал Манукян ТВЦ.RU. 

По мнению эксперта, в 2020 Ольга Бузова едва ли отправится на "Евровидение", поскольку Россию там, скорее всего, будет представлять певец Александр Панайотов. Но в 2021 году для Бузовой откроется окно возможностей.

"Олег Добродеев к ней относится более лояльно [чем Константин Эрнст], и не исключаю, что он использует эту возможность ради привлечения большой зрительской аудитории к "Евровидению". Хотя в 2021 году у нее будет очень сильная конкурентка, которая поспорит с ней за поездку на конкурс - Виктория Черенцова. Я бы с удовольствием посмотрел на музыкальный баттл Бузова vs Черенцова за выход на "Евровидение", - отметил Вадим Манукян.

В конце октября возникли слухи о том, что в 2020 году Бузова может поехать в Роттердам на песенный конкурс "Евровидение". Ее пиар-директор Антон Богославский опроверг информацию, но сказал, что артистка готова рассмотреть возможность выступления на шоу. 

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