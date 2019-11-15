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Пассажир московского трамвая зверски избил беременную (видео)

11:13
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Мужчина был пьян

Пассажир трамвая в Москве жестоко избил беременную женщину. От ударов она даже потеряла сознание. ТВЦ.RU публикует видео инцидента.

На записи с камеры из салона трамвая видно, что мужчина и женщина сидели рядом. Девушка попыталась пройти к выходу, однако он внезапно толкнул ее. После этого завязалась потасовка. Мужчина несколько раз ударил беременную по лицу, после чего она потеряла сознание. На этом дебошир не успокоился, поднял с пола какой-то предмет и швырнул в сторону пострадавшей.

Другие пассажиры трамвая пришли на выручку девушке и вызвали полицию. Оперативно прибывшие сотрудники правопорядка задержали хулигана. В ходе проверки выяснилось, что он был пьян.

Избившим беременную женщину оказался 41-летний житель Московской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Он отпущен под подписку о невыезде.

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