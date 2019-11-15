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Эксперт ответит за "пьяного мальчика" перед судом

11:01
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Он грубо нарушил инструкции

Судмедэксперт Сергей Насонов стал фигурантом уголовного дела. Это он нашел алкоголь в крови погибшего летом в ДТП в Кировской области мальчика. Выяснилось, что Насонов грубо нарушил должностные инструкции.
В ДТП погиб еще один "пьяный мальчик". Теперь под Кировом

По данным следствия, судмедэксперт произвел вскрытие только 15 июля - спустя двое суток после смерти мальчика. Что же касается образцов крови, то они были отправлены на экспертизу лишь пять дней спустя, 18-го числа.

Насонову предъявлено обвинение в недобросовестном отношении к службе и неисполнении в полном объеме должностных обязанностей. Как отмечено в постановлении о возбуждении уголовного дела, это привело к нарушению прав и законных интересов граждан, передает RT.

В июле 2019 года в селе Буйское Уржумского района Кировской области машина сбила шестилетнего ребенка, который ехал на велосипеде. Мальчик скончался. Судмедэксперт Сергей Насонов обнаружил в крови ребенка 0,51 промилле этанола. Родственники с результатами экспертизы не согласились.

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