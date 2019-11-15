Девочка выросла: звезда "Папиных дочек" снялась голой

Ради приличия она прикрыла грудь
33-летняя модель и актриса Мирослава Карпович, которая сыграла старшую сестру Марию Васнецову в сериале "Папины дочки", порадовала поклонников откровенной фотографией.
Карпович не стесняется раздеваться перед камерой. В ее Instagram можно найти много снимков с эротическим налетом. Однако последнее фото звезды вызвало особый ажиотаж среди подписчиков.
Мирослава Карпович позирует на темном фоне без верхней одежды, повернувшись к фотографу спиной. Молния черной кожаной юбки наполовину расстегнута. Левая рука прикрывает грудь, но лишь частично.
"Хэштеги для журналистов, любителей раздевать меня словом", - написала актриса, описав свое фото несколькими забавными словами. Среди них - "недотоплесс" "откровеночка", "век груди не видать", "куртизанка" и "бесстыдница".
"Выросла папина дочка", - написали ей в комментариях привычную фразу. "Малехонько так подросла", - ответила актриса.
- Ты красотка, - пишут ей в Сети.
- Роскошная.
- Мадам, вы сногсшибательны.
- Тигрица.
- Горячая штучка.
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