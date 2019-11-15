Девочка выросла: звезда "Папиных дочек" снялась голой

Ради приличия она прикрыла грудь

33-летняя модель и актриса Мирослава Карпович, которая сыграла старшую сестру Марию Васнецову в сериале "Папины дочки", порадовала поклонников откровенной фотографией.

Карпович не стесняется раздеваться перед камерой. В ее Instagram можно найти много снимков с эротическим налетом. Однако последнее фото звезды вызвало особый ажиотаж среди подписчиков.

Мирослава Карпович позирует на темном фоне без верхней одежды, повернувшись к фотографу спиной. Молния черной кожаной юбки наполовину расстегнута. Левая рука прикрывает грудь, но лишь частично.

"Хэштеги для журналистов, любителей раздевать меня словом", - написала актриса, описав свое фото несколькими забавными словами. Среди них - "недотоплесс" "откровеночка", "век груди не видать", "куртизанка" и "бесстыдница".

"Выросла папина дочка", - написали ей в комментариях привычную фразу. "Малехонько так подросла", - ответила актриса.

- Ты красотка, - пишут ей в Сети.

- Роскошная.

- Мадам, вы сногсшибательны.

- Тигрица.

- Горячая штучка.