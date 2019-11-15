Берегут нервы: чувствительному Соколову не сообщили об увольнении из СПбГУ

Историк-убийца в СИЗО изучает гумилевскую теорию этногенеза

Историка Олега Соколова не хотят расстраивать. От задержанного по подозрению в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко доцента скрывают, что его уволили из СПбГУ.

Соколова снабдили литературой исторического и духовного содержания. Сейчас профессор в тишине следственного изолятора изучает труды Льва Гумилева, его теорию этногенеза.

"Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", - сообщил журналистам адвокат доцента Александр Почуев.

Ранее сообщалось, что в СПбГУ жестокое убийство Олегм Соколовым своей возлюбленной назвали "аморальным поступком". Доцента выловили из Мойки, в воды которой он упал, пытаясь избавиться от расчлененного тела 24-летней Анастасии Ещенко.