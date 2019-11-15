ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Еда из ведер, матрасы на полу и мухи: кадры из челябинского дома престарелых

11:37
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Следственный комитет устанавливает виновных

В Челябинске 54 человека экстренно госпитализированы из частного дома престарелых после внеплановой проверки. Пенсионеры проживали в ужасающих условиях - замурованные наглухо окна, еда из вёдер и жуткая антисанитария. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Тараканы, ползающие по продуктам, и мухи, висящие под потолком на липкой ленте. У многих вместо кровати - матрас на полу. В таких условиях находились пожилые люди в частном пансионате "Золотая осень". Дом для престарелых в этом четырехэтажном здании работает уже три года. И занимает два этажа. По соседству офисы и ресторан.

Очередной приезд машин скорой помощи оказался роковым для пансионата. Всех, проживающих здесь (а это - 54 человека), забрали в медицинские учреждения.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой

Читайте также:
Новости по теме
Дом престарелых
Дом престарелых
Дом престарелых
Дом престарелых
Дом престарелых
Дом престарелых
Дом престарелых
Дом престарелых
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.