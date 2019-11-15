Еда из ведер, матрасы на полу и мухи: кадры из челябинского дома престарелых

Следственный комитет устанавливает виновных

В Челябинске 54 человека экстренно госпитализированы из частного дома престарелых после внеплановой проверки. Пенсионеры проживали в ужасающих условиях - замурованные наглухо окна, еда из вёдер и жуткая антисанитария. Возбуждено уголовное дело по статье "Производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Тараканы, ползающие по продуктам, и мухи, висящие под потолком на липкой ленте. У многих вместо кровати - матрас на полу. В таких условиях находились пожилые люди в частном пансионате "Золотая осень". Дом для престарелых в этом четырехэтажном здании работает уже три года. И занимает два этажа. По соседству офисы и ресторан.

Очередной приезд машин скорой помощи оказался роковым для пансионата. Всех, проживающих здесь (а это - 54 человека), забрали в медицинские учреждения.

Подробности смотрите в репортаже Екатерины Гоголевой