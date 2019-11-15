Куда пропала и чем занимается Стефания из "Уральских пельменей"

Фанаты мечтают о ее возвращении в шоу

27-летняя актриса Стефания-Марьяна Гурская, которая участвовала в шоу "Уральские пельмени" с 2013 по 2015 годы, исчезла из информационного пространства. Она удалила страницы в соцсетях, чем обеспокоила поклонников, которые до сих пор жалеют о ее уходе из популярного коллектива.

Впервые Стефания-Марьяна Гурская появилась на экране в марте 2013 года, сыграв сцену "Когда нечего надеть" вместе с актером Дмитрием Брекоткиным. Впоследствии ей часто приходилось играть капризных и не обремененных большим умом барышень. Многие зрители считали ее самой яркой и смешной участницей коллектива. Колоритный говорок Стефании покорил сердца миллионов россиян. Фанаты до сих пор тоскуют по ней, пересматривая архивные видео.

- Лучше бы в "Пельменях" осталась! Скучно без нее, - пишут в Сети.

- Красотка, она всегда нравилось больше других участниц.

- Просимо, пани Стефания, возвращайся, особо здорово смотрелась в связке с Брекоткиным, очень естественно смотритесь, а это талант!

- "Уральские пельмени" многое потеряли!

- Глупо было уходить из "Пельменей" из-за амбиций. Она сама говорила, что там все старые для нее и она предназначена для чего-то большего. В итоге ушла и где она сейчас?

Гурская покинула шоу в 2015 году. Многие предположили, что у нее произошел конфликт с коллегами, однако сама актриса называла другую причину ухода. Актрисе, которая в свое время не смогла получить высшее образование, просто захотелось профессионального роста. Через две недели после расставания с "Пельменями" она начала сниматься в комедийном сериале "Гражданский брак". Он вышел на экраны в 2017 году. С тех пор у Стефании-Марьяны не было больших ролей.

Насколько известно, сейчас экс-звезда "Уральских пельменей" снимается в рекламе и видеоклипах. Всегда жизнерадостная и яркая, Стефания-Марьяна Гурская производит впечатление счастливого человека. Она связала свою жизнь с архитектором, дизайнером интерьеров Сергеем Фархутдиновым. Ставить штамп в паспорте пара не торопится, довольствуясь гражданским браком.

До недавних пор Стефания-Марьяна была активной интернет-пользовательницей. Довольно часто она выкладывала весьма откровенные снимки, которые будоражили фантазию поклонников и журналистов. "Давно в Инстаграме не было моей попы. Надо взбодрить аудиторию", - несколько месяцев назад пошутила актриса, опубликовав откровенный пост. Будучи вегетарианкой, она пропагандировала здоровый образ жизни. Однако недавно актриса внезапно ушла из соцсетей, озадачив поклонников вопросом: "Куда пропала Пельмешка?" Ее исчезновение по времени примерно совпало с уходом из "Уральских пельменей" Юлии Михалковой. Кто знает, может, вскоре мы услышим о возвращении Стефании в родной коллектив? Ведь свято место пусто не бывает.