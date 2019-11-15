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Замерзающие украинцы жгут костры в квартирах

11:53
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Газ и электричество отключают за неуплату

Украинцу пришлось разжечь костер в квартире, чтобы приготовить себе пищу. Житель города Белая Церковь, у которого отключили газ и электричество за неуплату, решил разогреть еду традиционным способом.
Будет холодно: у "Нафтогаза" закончились деньги

Сотрудники полиции отметили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и составили административные протоколы за курение в запрещенных местах и нахождение в общественном месте в пьяном виде. В полицию на него пожаловались соседи.

Ранее в украинском центре "Институт города" сообщали, что украинцы не в состоянии оплачивать коммунальные услуги и вынуждены греться кирпичами. Тарифы на отопление на Украине за год повысились на 17% из-за роста цены на газ. В некоторых регионах Незалежной ожидают роста на 25%. А в "Нафтогазе" еще в сентябре предупреждали, что некоторые города Украины зимой останутся без отопления.

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