Елизавета II отчаянно цепляется за Гарри и Меган Маркл

Принц отдалился от любимой бабушки

Принц Гарри с ранних лет был любимым внуком Елизаветы II. Венценосная бабуля прощала внуку многие шалости и от души смеялась над его шутками. Но годы идут, Гарри повзрослел, обзавелся женой и сыном, и отдалился от любимой бабушки. До такой степени, что практически перестал появляться при дворе.

Это не может не печалить королеву, заявляют источники, близкие к ней. Еще одни ударом для нее стало решение принца Гарри и Меган Маркл отправиться на Рождество в США, хотя традиции предписывают королевской семье справлять праздник вместе, пишут Дни.ру.

В попытках вернуть отношениям с внуком былую близость и теплоту Елизавета II даже пошла на необычный шаг. Вместо того, чтобы пригласить Гарри с семьей в свою резиденцию, она стала сама ездить в Фрогмор-хаус, где живут герцог и герцогиня Сассекские. Очевидцы говорят, что королева частенько появляется в их доме.

Фрогмор-хаус находится рядом с одной из самых больших резиденций британских монархов — Винздорского замка. Их разделяет всего километр, потому наведываться в гости к Гарри и Меган королева может часто.