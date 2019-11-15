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Страшная месть: в Петербурге сожгли Jaguar известного хоккеиста

12:28
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Поводом стал дорожный конфликт

Задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Jaguar в Санкт-Петербурге. Это 48-летний Сергей Михайлов: как сообщается, байкер таким образом решил отомстить бывшему хоккеисту петербургского СКА Пахрудину Гимбатову.
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У Гимбатова с Михайловым как-то случился конфликт на дороге. Позже байкер вычислил, где хоккеист паркует свой автомобиль Jaguar, подъехал к машине на своем мотоцикле, облил ее зажигательной жидкостью и поджег – после чего с места происшествия скрылся..

Инцидент произошел в октябре. Полиция задержала поджигателя спустя месяц. Михайлова отпустили под подписку о невыезде. Причиненный им хоккеисту ущерб составил 1,5 миллиона рублей.

Пахрудин Гимбатов начинал карьеру в петербургском СКА в 2009 году. После перехода в несколько других российских клубов он оказался в эстонском "Калев-Вялк". В этой команде 32-летний форвард играет по сей день.

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