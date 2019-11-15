На западе Москвы из горящего дома спасли 17 человек (видео)

Последствия пожара устраняются

Жильцы дома на улице Удальцова, где минувшей ночью произошёл пожар, по-прежнему остаются без света и газа - сейчас там идут ремонтные работы, передает "ТВ Центр".

Сотрудники управляющей компании устраняют протечки, ставят стёкла на этажах, приводят в порядок двор. Около половины третьего ночи, по предварительным данным, на одном из балконов произошел взрыв, волной выбило окна и сломало перегородки в нескольких квартирах.

Огонь быстро распространился на площадь в 60 квадратных метров. Пожарные ликвидировали возгорание за час. Эвакуировали 17 человек, двое пострадали. Предположения, что взорвался бытовой газ, не подтвердились. При этом жильцы рассказали, что сейчас в доме меняют систему электроснабжения, и они неоднократно жаловались на качество работ.