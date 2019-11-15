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Милявская отреагировала на призыв Пугачевой

13:10
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Лолита презентовала новый клип

Певица Алла Пугачева поздравила свою коллегу Лолиту Милявскую с 56-летием. Именинница ответила Примадонне в ироничной манере.
Лолита Милявская развелась с молодым мужем

14 ноября Пугачева опубликовала в Instagram фотографию Милявской с оголенными плечами. "С Днем Рождения, Красотка. До совершенства один шаг. Смелей", - написала народная артистка СССР. 

Подписчики Аллы Борисовны присоединились к поздравлениям. Некоторые, правда, не поняли, о каком шаге говорит Примадонна. Милявская поблагодарила старшую коллегу за добрые слова: "Алла Борисовна, спасибо Вам огромное. До совершенства не дотяну, но из-за любви к Вам стараться буду". 

У себя в Instagram Милявская опубликовала несколько кадров из своего нового клипа "Тело", в котором она весело проводит время на дискотеке и наслаждается мужским стриптизом. "Я решила не покупать себе что-нибудь "в ушки", а подарить Удовольствие от хулиганства", - написала певица. 

- С днем рождения, Лолита дорогая! Будь счастлива! - написал телеведущий Максим Галкин. 

- Лолита, дорогая, с Днем рождения! Здоровья тебе и аншлагов на долгие годы! - поздравил ее композитор Игорь Крутой. 

- Моя ты крутышка! Я тебя обожаю! Ты ох... Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо! - заявила певица Лобода. 

- Лолита - предмет обожания для миллионов мужчин и пример для подражания для миллионов женщин.

- Женского счастья Вам и творческих успехов! Вы ЛУЧШАЯ! 

Напомним, что сейчас Милявская переживает непростые времена. 8 ноября суд принял ходатайство Лолиты с требованием признать ее брак с Дмитрием Ивановым фиктивным. Артистка узнала, что за ее спиной супруг нескольких лет переписывался со своей нынешней возлюбленной Ольгой Кулиевой.

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