Замкнутый круг: в Подмосковье собачий приют оказался под угрозой закрытия

Размещать приюты можно только в черте населенных пунктов

Для приюта нет пристанища. В Серпуховском районе Подмосковья пытаются закрыть приют для собак, где животных содержат, лечат и стерилизуют по муниципальным заказам. Найти новое место организаторам будет нелегко.

В этом приюте собаки любого размера, цвета и возраста. И животные с ошейниками, которых бросили хозяева, и рожденные на воле, то есть абсолютно дикие. В вольерах тысяча "друзей человека". Но оказалось, что многие люди поддерживать эту дружбу совсем не хотят.

Судебная практика показывает, что фемида обычно встает на сторону жалобщиков. Все дело в том, что в прошлом году с подачи Минэкономразвития был принят закон, который приравнял приюты к ветеринарным клиникам. А размещать их можно только в черте населенных пунктов.

Получается замкнутый круг: держать собак в лесу, подальше от людей по закону нельзя. Размещать в черте города можно. Но тогда они будут мешать людям. Приют Ирины в километре от ближайших домов тому доказательство. В Госдуме считают, что разрубить этот Гордиев узел можно.

"Если он хочет функционировать как муниципальное учреждение, на контрактах с муниципалитетом, и это уже действующий приют, тогда надо перевести категорийность земель и продолжать спокойно работу. И никто, что называется, слова не скажет", - отметил депутат Владимир Бурматов.

Но на деле, как оказалось, это не работает. Администрация городского округа Серпухов посылает владельцев приюта в Росеестр, там же утверждают, что лишь фиксируют факт смены категории земли, но не производят её сами.

В приюте 6 рабочих, свой ветеринар. Всех собак стерилизуют, прививают и лечат по муниципальным заказам. Правда, выплачиваемые суммы не покрывают и половины расходов. Чтобы заниматься любимым делом, Ирина Тиховская продала квартиру в Москве и ушла с хорошей работы. Это уже третье место, с которого ее пытаются выгнать. Сейчас она ждет решение районного суда, и если оно будет не в ее пользу, готовится его оспаривать.

Если и областной суд встанет на сторону местных жителей, в приюте говорят, что не будут искать новое место для собак. Владельцам ничего не останется, кроме как открыть ворота и выпустить животных. Тише от этого в деревне будет навряд ли. А вот опаснее от тысячи беспризорных псов в окрестностях станет точно.

Иван Колесников, "ТВ Центр".